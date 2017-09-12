Новосибирского активиста отказались включить в совет по проблемам ВИЧ

Член сообщества людей, живущих с ВИЧ, общественник Сергей Ульянов обратился в правительство Новосибирской области с просьбой включить его в межведомственный совет, занимающийся проблемами ВИЧ/СПИД. Там его заявление рассмотрели и направили письмо с отказом, подписанное заместителем губернатора Александром Титковым.

В разговоре с корреспондентом Радио Свобода, Ульянов рассказал, что хотел участвовать в работе совета, поскольку никогда не видел никаких результатов работы этой комиссии или подписанных ею документов. Кроме того, он уверен, что реально интересы людей, живущих с ВИЧ, в совете никто не представляет. Ульянов добавил, что так и не получил четкого ответа о причинах отказа.

Известно, что возглавляет совет губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. В письме заместитель губернатора благодарит активиста за активную жизненную позицию, но говорит, что включение его кандидатуры невозможно.

Сергей Ульянов намерен повторно направить в правительство региона требование включить его в состав совета по проблемам ВИЧ/СПИД, под которым подписались еще 10 участников сообщества людей, живущих с ВИЧ.

В Новосибирской области с начала наблюдений за инфекцией выявлено более 35 тысяч ВИЧ-позитивных жителей. В мае этого года пациенты с ВИЧ провели в Новосибирске протестную акцию у Центра СПИД, жалуясь на проблемы с доступом к лечению. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Марк Подберезин.