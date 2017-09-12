Будет улыбаться нам железный Феликс

140-летие со дня рождения основателя ВЧК Феликса Дзержинского в России отмечают не то чтобы со всенародным размахом, но и без особенного стеснения.

Сюжеты на центральных каналах:

Открытие музеев:

"Юбилейные" солдатики:

Апологетические статьи в прессе, например в "Аргументах и фактах":

Заветы «Железного Феликса» актуальны до сих пор. На посту главного хозяйственника страны Дзержинский был не менее эффективен, чем во главе ВЧК. Большая часть его действий и слов вызывают восхищение даже сейчас. <...> Словом, всякий, кто требует у нашего правительства искоренить коррупцию, хищения и взятки, всякий, кто задаёт президенту на прямой линии вопрос: «А где реальные посадки казнокрадов», сам того не подозревая, следует совету Маяковского: «Делай жизнь с товарища Дзержинского».

Восторги в твиттере.

И, наконец, новые памятники и памятные доски. Помимо уже упомянутого Кирова, они открылись в Курске, Смоленске, и, наконец, "столице Колымского края" - Магадане. Сообщают "Вести-Магадан":

Табличку с изображением «железного Феликса» решили установить на здании, где раньше располагалось Управление ФСБ. Кстати, улица, тоже носит имя Феликса Дзержинского.

Олег Боломожнов, начальник УФСБ России по Магаданской области:

Его яркая личность вошла в историю в самые тяжёлые времена, это времена гражданской войны, это когда оголтелая преступность шагала массово по нашей стране, 57 на том этапе чекисты приобрели значительный опыт борьбы с контрреволюцией.

Магаданская табличка - не самодеятельность, а инициатива местных властей.

Памятник "железному Феликсу" открыли в Курске:

А бюст - в Смоленске у здания школы.

В других регионах прошли торжественные собрания.

Недаром вновь пошли разговоры о возвращении Дзержинского на Лубянку.

Нельзя сказать, что все согласны со славословиями в адрес первого чекиста и воздвижением ему памятников.

В блоге Ильи Варламова - фото с Красной площади (к бюсту Дзержинского на его могиле у Кремлевской стены тоже принесли цветы) и напоминания о словах и деяниях Дзержинского.

Спустя месяц после Октябрьской революции Дзержинский по поручению СНК организовал Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Его методы были широко известны. Вот некоторые высказывания Дзержинского:

"Там, где пролетариат применил массовый террор, там мы не встречаем предательства".



"Право расстрела для ЧК чрезвычайно важно", даже если "меч её при этом попадает случайно на головы невиновных".



"Если вы ещё не сидите, то это не ваша заслуга, а наша недоработка".



Впрочем, в своих дневниках он пишет немного о другом:

"Я всей душой стремлюсь к тому, чтобы не было на свете несправедливости, преступлений, пьянства, разврата, излишеств, чрезмерной роскоши, публичных домов, в которых люди продают свое тело или душу или и то и другое вместе; чтобы не было угнетения, братоубийственных войн, национальной вражды... Я хотел бы объять своей любовью все человечество, согреть его и очистить от грязи современной жизни..."

Дзержинский с его любовью к человечеству быстро превратился в орудие "красного террора". Уже в начале 1918 года он в соответствии с декретом СНК "Социалистическое отечество в опасности!" получил право расстреливать всех, кого можно было причислить к контрреволюционерам, вражеским агентам, шпионам и даже спекулянтам или хулиганам. И это несмотря на то, что смертная казнь была отменена в России 26 октября 1917 года. Именно Дзержинский стал организатором красного террора в Крыму в 1920-1921 годах. <...>

Ленин, Сталин, Киров, Дзержинский, Калинин и другие истребили миллионы людей. Пока их действиям не дадут адекватную оценку, ничего не будет. Своими кровавыми костлявыми руками они тянут Россию назад, в тёмное прошлое. С ними за компанию можно отправить в ад и Ивана Грозного. Лучшие скульптурные образцы достаточно переместить в краеведческие музеи, благо они есть почти в каждом городе, а остальные переработать в стройматериалы. Пока у нас будут устраивать культ личности каждого палача, оказавшегося у власти, никаких перемен к лучшему в России не произойдёт.​

Еще об одном аспекте советского культа Дзержинского, дожившего в некотором смысле до наших дней, напоминает Eugene Antonyuk:

Культ Дзержинского-сверхчеловека в большей степени был сформирован уже в постсталинские времена, с началом оттепели. И преследовал вполне обыденные цели - "рыцарь революции" должен был выгодно оттенять "ежовских и бериевских палачей". То есть гуманное и подлинно революционное ЧК противопоставлялось разложившемуся сталинскому НКВД.