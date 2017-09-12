Россия подтвердила поставку Турции зенитных комплексов С-400

Турция и Россия заключили контракт о поставках Анкаре российских противоракетных зенитных комплексов С-400.

Сделку во вторник подтвердил Кремль. Помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин заявил в интервью ТАСС, что "все принимаемые решения по данному контракту строго соответствуют" стратегическим интересам страны.

По данным некоторых СМИ, сумма сделки достигает двух с половиной миллиардов долларов, поэтому она является крупнейшей военной закупкой Турции вне НАТО.

Вашингтон выражает обеспокоенность в связи с несовместимостью комплексов С-400 с военно-техническими стандартами НАТО.

Эрдоган настаивает на том, что Турция имеет суверенное право приобретать оружие, военное оборудование и технику, руководствуясь нуждами национальной обороны.

