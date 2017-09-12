В Сирии при авиаударах ВКС России погибли 69 человек - правозащитники

В сирийской провинции Дейр аз-Зор в результате авиаударов, предположительно нанесенных самолетами российских военно-космических сил, погибли 69 человек. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга прав человека, базирующийся в Лондоне, который уточняет, что авиаудары продолжались с воскресенья и наносились в районе реки Ефрат.

Агентство Рейтер, которое информирует об этом со ссылкой на правозащитный центр, сообщает, что Министерство обороны России пока не комментировало сведения правозащитников. Они считают, что погибшие были гражданским населением западного берега реки Ефрат.

Ранее представители России неоднократно заявляли о ложности информации о потерях среди мирного населения в Сирии в результате ударов российских ВКС.