В Северной Осетии член "Единой России" проголосовал 10 раз

Корреспондент агентства Reuters зафиксировал, как на выборах в парламент Северной Осетии помощник депутата от "Единой России" Сергей Лютиков проголосовал более 10 раз.

Председатель участковой избирательной комиссии № 333 Владикавказа Елена Хадонова, находившаяся в этот момент в помещении, заявила агентству, что ничего не видела.

Сам же Лютиков сказал корреспонденту Reuters что "надо обеспечить 85 процентов за "Единую Россию", а то царь перестанет деньги давать".

По данным агентства, на участков пришли 256 избирателей, а в итоговом протоколе комиссии написано, что выдано было 1867 бюллетеней.

Ранее сообщалось о нарушениях в Калининградской, Саратовской областях и Краснодарском крае.

В единый день голосования 10 сентября выбирали губернаторов 16 субъектов федерации. Во всех случаях победила "Единая Россия". Представители партии также получили большинство мест на выборах в региональные парламенты. В Москве "Единая Россия" также получила большинство на выборах муниципальных депутатов, однако в несколько районных советов всё же возглавят оппозиционеры.

