Россиянина в Ираке приговорили к смертной казни

Суд в Ираке приговорил гражданина России к смертной казни через повешение по обвинению в причастности к террористической группировке "Исламское государство". Приговор может быть обжалован. Об этом сообщает Alsumaria.

По данным издания, россиянина задержали в ходе операции по освобождению Мосула. Обвиняемый признался, что с 2015 года участвовал в нескольких терактах.

Имя приговоренного к смертной казни не разглашается. По данным РИА Новости, посольство России в Ираке пока не получало информации о россиянине. Российский МИД заявил, что ситуацией занимаются эксперты.