В Петербурге прошёл крестный ход в честь Александра Невского

В Санкт-Петербурге состоялся крестный ход в честь дня перенесения мощей Александра Невского и дня Ништадского мира. По данным МВД, в мероприятии приняли участие более 100 тысяч человек. По данным издания "Фонтанка", число участников составило около 20 тысяч человек.

Шествие проходило по Невскому проспекту, который на время крестного хода перекрыли примерно на три часа. Во главе колонны, в частности, шли депутат Государственной думы Виталий Милонов и спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

Макаров поздравил православных верующих, собравшихся на крестный ход, со сцены на площади Александра Невского. "Россия - миродержавная сила, последняя надежда бога на планете земле", - заявил Макаров.

Помимо верующих и учеников духовных школ в крестном ходе участвовали фанаты футбольного клуба "Зенит" и казаки. Александро-Невская лавра, где покоятся мощи князя, объявил конкурс селфи для участников шествия.

​Некоторые участники крестного хода принести с собой транспаранты против показа фильма Алексея Учителя "Матильда". Так, казаки и представители организации "Имперский легион" несли плакаты с надписями: "Матильда" – пощёчина русскому народу".

Очевидцы отмечают, что из-за перекрытого Невского проспекта в городе в течение нескольких часов было сильно затруднено движение.

Перенесение мощей князя Александра Невского состоялось в 1724 году. Тогда император Пётр I собственноручно перенес останки князя из Владимира в Петербург. Первый крестный ход в честь этого события был учреждён в 1743 году императрицей Елизаветой Петровной.

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