Число погибших от урагана "Ирма" выросло до 45 человек, в том числе 10 погибших – в Соединенных Штатах. Шторм, нанесший удары по островам Карибского бассейна, движется через Флориду в штаты Джорджия и Южная Каролина.

Ранее 12 сентября Национальная служба ураганов США, занимающаяся анализом погодных условий, снизила оценку силы ветра, но все еще считает ураган достаточно сильным, чтобы нанести значительный урон и привести к человеческим жертвам. Представители властей заявили, что в результате бури погибли два человека в штате Джорджия и один в Южной Каролине. Это дополнительно к семи смертельным случаям, зафиксированным во Флориде.

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) подсчитало, что одна четвертая часть домов во Флориде Кис были разрушены в результате урагана "Ирма", при этом около 60 процентов домов на архипелаге получили повреждения. По разным оценкам, около 13 миллионов жителей Флориды остались без электричества, что составляет две трети населения штата.

Куба 12 сентября заявила, что 10 человек погибли в выходные дни, когда ураган четвертой категории достиг побережья острова. Число погибших в Карибском бассейне составило не менее 35 человек.

Великобритания, Франция и Нидерланды, которые имеют подконтрольные территории в Карибском бассейне, начали активизировать усилия по оказанию помощи.