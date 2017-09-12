Bloomberg: в России могут создать новый госбанк

Российские власти планируют создать новый государственный банк для финансирования оборонных проектов. Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, этот шаг связан с санкциями США против России. Согласно указу президента США Дональда Трампа, американским гражданам и компаниям запрещены транзакции с российскими военными предприятиями и компаниями.

По данным агентства, в настоящее время расходы России на оборону составляют около 20 триллионов рублей. Почти 90 процентов займов предприятиям оборонной отрасли предоставляют Сбербанк и ВТБ. Собеседники Bloomberg отмечают, что в 2016 году банки предоставили кредитов почти на 200 миллиардов рублей.

Агентство отмечает, что новые санкции могут лишить российские госбанки доступа к финансовой системе США, а активы могут быть арестованы. Таким образом, создавая новый госбанк, Россия найдет способ обойти наложенные ограничения при финансировании предприятий оборонного комплекса.

Министерство финансов, Сбербанк и ВТБ не ответили на вопрос журналистов о создании нового госбанка.

В начале августа президент США подписал закон о новых санкциях в отношении России. Документ ограничивает максимальный размер инвестиций в российские нефтегазовые и энергетические проекты, а также оборонные предприятия. Новый закон лишает президента права отменять ранее принятые ограничения без одобрения Конгресса.