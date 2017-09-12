Посольство РФ в Германии требует извинений от журналистов

Российское посольство в Германии потребовало извинений от журнала Focus за "оскорбительные высказывания" в адрес президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь дипломатической миссии Денис Микерин на своей странице в Facebook.

Focus опубликовал материал, посвящённый канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. В тексте есть слова: "Конечно, она боится собаки Путина, но она точно не боится собаки-Путина". В посольстве это высказывание сочли "оплошностью редакции" и попросили главного редактора издания Роберта Шнайдера извиниться.

В январе 2016 года Путин дал интервью немецкому изданию Bild, в котором рассказал о своей встрече с Меркель в 2007 году. Во время переговоров собака Путина – лабрадор Кони – зашла в комнату. По словам российского президента, Меркель испугалась собаки, а ему пришлось попросить у канцлера прощения.