В Европе появятся бесплатные точки доступа Wi-Fi

Евросоюз инвестирует выделит 120 миллионов евро на создание бесплатных точек Wi-Fi на своей территории в рамках программы "wifi4eu". Целью программы является охват интернетом малонаселенных районов.Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Согласно решению, терминалы свободного доступа к интернету появятся в 8-8 тысячах населенных пунктов, включая парки, больницы, школы и общественный транспорт. Обеспечивать работу терминалов будут муниципалитеты и государственные учреждения.

В Евросоюзе полагают, что терминалы беспроводного интернета заработают уже в 2018 году.