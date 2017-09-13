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Подходы Москвы и Вашингтона к проблеме КНДР по-прежнему разнятся

Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг КНДР

Спецпредставитель США по КНДР Джозеф Юн посетил Москву в попытке сблизить позиции обеих стран по северокорейской проблеме. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Не объявленный заранее визит состоялся в понедельник, в тот же день, когда Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Это решение стало ответом на очередное ядерное испытание, которое Пхеньян провел в начале сентября. Россия поддержала резолюцию, но только после того, как заручилась согласием Вашингтона удалить из нее требование о введении полного эмбарго на продажу нефти Северной Корее.

Китай и Россия выдвинули свой план корейского урегулирования, согласно которому КНДР заморозит ракетно-ядерные мероприятия в обмен на ограничение масштабов ежегодных американо-южнокорейских военных учений. Вашингтон и Сеул неоднократно отвергали это предложение.

Президент Трамп и представители республиканцев в Конгрессе рассматривают последнюю резолюцию ООН как малозначимую победу и намерены расширить санкции против Пхеньяна даже в отсутствие договоренности с Пекином и Москвой.

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