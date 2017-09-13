Правозащитницу из Обнинска признали виновной и освободили от наказания

Мировой суд в Обнинске признал правозащитницу Татьяну Котляр виновной в фиктивной регистрации иностранцев в своей квартире и освободил её от наказания в связи с истечением сроков давности. Суд также оштрафовал Котляр на 150 тысяч рублей. Об этом сообщает "Медиазона".

На Котляр завели дело, поскольку она зарегистрировала в своей квартире 167 человек, большинство из которых были беженцами из Луганской и Донецкой областей Украины. Как объясняла сама Котляр, она сделала это, чтобы помочь беженцам получить российское гражданство — для подачи документов необходима регистрация по месту жительства.

В конце января Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу правозащитницы. В ноябре 2015 года суд признал Татьяну Котляр виновной в фиктивной регистрации и фиктивной постановке на учет иностранцев и назначил ей штраф в 150 тысяч рублей. Ей запрещено покидать Обнинск.

Татьяна Котляр известна как председатель совета калужского регионального движения "За права человека". Она неоднократно избиралась в местные и областные органы представительной и законодательной власти, в том числе при поддержке движения "Солидарность" и партии "Яблоко".