Сергей Удальцов задержан на одиночном пикете у здания Госдумы

В Москве у здания Государственной думы в среду задержан и доставлен в отделение полиции бывший лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов, Он проводил первый после освобождения из колонии одиночный пикет. Об этом в твиттере сообщила супруга Удальцова Анастасия.

По её словам, задержаны двое - её муж и Алексей Воронцов, который непосредственно стоял с плакатом. Сергей Удальцов находился рядом, передает "Интерфакс".

Активисты проводили у Госдумы серию одиночных пикетов с требованием широкой амнистии к 100-летию Октябрьской революции. В ходе пикета к Удальцову подошёл депутат Сергей Шаргунов. Он пообещал вынести инициативу об объявлении амнистии на парламентские слушания.

Сергей Удальцов вышел на свободу в начале августа. Он отбыл 4 с половиной года лишения свободы по так называемому "Болотному делу". После освобождения Удальцов заявил, что намерен возродить "Левый фронт", и призвал к созданию в российской политике "третьей силы", которая противостояла бы властям, но при этом сохраняла дистанцию от либеральной оппозиции, которую он назвал "прозападной".