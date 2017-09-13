В Кемерово в квартиру блогера "Немагии" пришли с обыском

В Кемерово в квартиру блогера, одного из ведущих канала "Немагия" на YouTube Алексею Псковитину пришлис обыском. Об этом сообщил в соцсети "ВКонтакте" его соавтор по каналу Михаил Печёрский.

Как сообщает "Медуза", на блогера завели уголовное дело по статье о клевете. Об этом изданию рассказал адвокат Сергей Воронин. Также он добавил, что следственная группа прилетела в Кемерово из Москвы. По его мнению, обыск могут провести и у Печёрского.

Причина возбуждения дела о клевете не сообщается. Наказание по этой статье предусматривает штраф до миллиона рублей или обязательные работы.

8 августа "Немагия" выпустила ролик с критикой бизнесмена Олега Тинькова и созданного им Тинькофф-банка. При этом в описании к ролику говорилось, что все персонажи вымышленные, а совпадения случайны. Тиньков подал на Псковитина и Печёрского в суд иск о защите деловой репутации на 500 тысяч рублей. Роскомнадзор решил заблокировать ролик "Немагии".

Канал "Немагия" был создан в 2009 году. В начале Псковитин выкладывал видео, где раскрывал секреты фокусов. Позже к нему присоединился Печёрский.Видео на социальные темы они стали записывать только в последние несколько лет. Активно освещают события, касающиеся Алексея Навального.