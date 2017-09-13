Клинтон обвинила Путина в "личной вендетте" против неё

Бывший госсекретарь США и кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон считает, что президент России Владимир Путин организовал "личную вендетту" против неё во время президентской кампании в США в 2016 году. В этой связи, как пишет газета Evening Standard, Клинтон обратила внимание на личный стиль президента России и его язык телодвижений.

По словам Клинтон, Путин сидит перед собеседником с раздвинутыми ногами, чтобы продемонстрировать своё мужское начало и преимущество. Такое наблюдение в отношении Путина высказал бывший президент США Барак Обама, пишет Клинтон в своих мемуарах, которые во вторник были представлены в США. Она также привела слова Обамы, который сравнил Путина со "скучающим пацаном на задней парте, прогуливающимся вразвалочку".

Бывшая первая леди США вспоминает, что когда она сидела на встречах с Путиным, он выглядел как один из мужиков в метро, которые широко раздвигают ноги, вторгаясь с пространство окружающих, будто заявляя: "Я беру то, что захочу" и "у меня столь мало уважения к вам, что буду вести себя так будто я расселся в ленивой позе у себя дома в халате". Это называется "распространение мужского начала во все стороны. Таков Путин", - заявила Клинтон.

Новая книга бывшего кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон "Что произошло" (What Happened) поступила во вторник в продажи в Нью-Йорке. В мемуарах, выпущенных издательством "Саймон и Шустер" (Simon and Schuster), бывшая первая леди рассказывает о своей предвыборной кампании и поражении на прошлогодних президентских выборах.