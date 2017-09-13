Минюст США потребовал от подрядчика "Россия сегодня" встать на учёт

Российский государственный вещатель "Россия сегодня" (RT) и американские СМИ сообщают, что Министерство юстиции США обратилось к RT с просьбой зарегистрировать в качестве "иностранного агента" компанию, которая предоставляет услуги для представительства RT в США. RT другие СМИ сообщили 12 сентября, что Минюст США потребовал в своем письме, что RT должна зарегистрироваться в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов, который требует раскрытия лоббистов и адвокатов, представляющих политические интересы других государств.

RT не назвала компанию в своем сообщении, но сказала, что она "предоставляет все услуги для телеканала, вещающего в Америке, включая телевизионную продукцию и операции, в Соединенных Штатах. Министерство юстиции не подтвердило и не прокомментировало эти сообщения. RT "консультируется с нашими адвокатами и ... рассматривает запрос", - приводит агентство Франс пресс слова пресс-секретаря RT Анны Белкиной. На своем веб-сайте главный редактор RT Маргарита Симонян обвинила Соединенные Штаты в развязывании войны с российскими СМИ.

"Война, развязанная в США с нашими журналистами, посвящена всем идеалистам, которые все еще верят в свободу слова. Те же, кто ее изобрел и похоронили", - сказала она. В докладе разведки США в январе было сделано заключение о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года и выделялась РТ, которая была названа "основным международным пропагандистским каналом Кремля".

В докладе говорится, что RT America "позиционирует себя как внутренний канал США и намеренно пытается скрыть любые юридические связи с российским правительством". В докладе говорится, что RT также заключил контракт с Джулианом Ассанжем, основателем WikiLeaks, который опубликовал внутренние электронные письма Демократического национального комитета во время выборов. Некоторые сотрудники РТ "активно сотрудничали с WikiLeaks" во время президентских выборов, говорится в докладе разведки. После выхода этого отчета российская телекомпания стала центром расследования предполагаемого вмешательства России в выборы в Конгрессе и в Министерстве юстиции.

Закон США об иностранных агентах был принят во время Второй мировой войны, чтобы пролить свет на то, кто в Вашингтоне работает для иностранных правительств.