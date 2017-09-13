Канальные войны

У Ивана Урганта и Владимира Соловьёва - нешуточная ссора.

Или шуточная, ведь началось всё именно с шутки в эфире "Вечернего Урганта". Когда гостья программы, Ирена Понарошку, рассказала, что её любимое косметическое средство включает в себя соловьиный помёт, Ургант ввернул, что это прекрасное название для программы на телеканале "Россия".

Владимир Рудольфович в долгу не остался, но каждый работает в своей манере. Соловьёв шутить не стал, а заявил у себя в программе, что Ивана Урганта, в отличие от его отца, никогда не включат в списки украинского "Миротворца", потому что Ургант "гаденько" шутит о Соловьёве.

И вот, что интересно: серьёзный ответ Соловьёва вызвал куда больше насмешек и издёвок над ним, чем шутка Урганта.

Безусловно, нашлись защитники и у Соловьёва.





Потом Соловьёв заявил, что ему "плевать" на то, будет ли Ургант шутить ещё. Так это или нет, понять сложно, но зато не наплевать оказалось половине российских СМИ - новости о распре попадают в топ Яндекса, а комментарии Соловьёва публикуют РИА "Новости" и "Российская газета".

А РБК Соловьёв сказал, что считает шутку Урганта спланированной:

Речь не обо мне, а о том, что он крайне неуважительно высказался о канале «Россия». Вот это неприемлемо — это начало канальных войн.