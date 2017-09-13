В Барнауле отстранили от работы руководителя штаба Навального

В Барнауле после конфликта с волонтерами отстранили от работы координатора алтайского штаба Алексея Навального Артема Косарецкого. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке руководитель предвыборного штаба оппозиционного политика Леонид Волков.

В августе, по словам Волкова, был проведен опрос волонтеров, в котором они оценивали качество работы координаторов. Деятельность Косарецкого оценили высоко. Однако возникший ранее конфликт с небольшой группой волонтеров перешел в публичное пространство. Несогласные с работой Косарецкого стали писать обращения в федеральный штаб, устраивать спам-атаки. А в минувшие выходные записали видеообращение. Леонид Волков уверен, что видео было подхвачено "фабрикой прокремлевских троллей" и теперь уже сотни волонтеров и сторонников, не имеющих никакого отношения к конфликту в Барнауле, оказались вовлеченными в ситуацию. Все было похоже на агрессивную и скоординированную атаку, считает Волков.

В предвыборном штабе Алексея Навального заявили, что конфликт наносит ущерб общему делу, противоречит целям и смыслу кампании. В этой связи было принято решение отстранить Косарецкого.

В июне этого года на Артема Косарецкого было совершено нападение, когда он шел к администрации города, чтобы подать уведомление о проведении акции. Он получил ножевое ранение. В начале августа его задержали полицейские по обвинению в неповиновении во время проведения пикета.