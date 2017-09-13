Жан-Клод Юнкер: ЕС нужны реформы, а британцы еще пожалеют о Брекзите

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что "ветер вновь дует в европейские паруса". В своей ежегодной речи в Европарламенте, часто называемой, по аналогии с выступлениями президентов США, "Посланием о положении Союза", Юнкер изложил свое видение будущего Евросоюза после того, как Великобритания покинет его весной 2019 года.

Председатель Европейской комиссии сказал, что всегда будет глубоко сожалеть о решении Великобритании покинуть ЕС. "Это будет очень печальный и трагический момент в нашей истории, мы всегда будем сожалеть об этом", – сказал Юнкер. Отвечая на выкрик с места лидера сторонников Брекзита Найджела Фаража, он уточнил: "Думаю, и вы скоро пожалеете об этом". В то же время Юнкер отметил, что "мы должны уважать волю британского народа".

Напомним, что переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях Брекзита, в пользу которого большинство британцев высказались на референдуме в июне 2016 года, начались 19 июня нынешнего года и продлятся до конца 2018-го.

В своей речи в Европарламенте, которую он произносил попеременно на трех языках – английском, французском и немецком, – Жан-Клод Юнкер также предложил ряд важных реформ, по его мнению, необходимых Евросоюзу. В частности, речь идет о слиянии постов главы Еврокомиссии и председателя Европейского Совета (сейчас им является экс-премьер Польши Дональд Туск), введении должности "европрокурора", способного одобрять законы по борьбе с терроризмом на территории всего ЕС, новых мерах по расширению еврозоны, ужесточении миграционных правил и укреплении границ ЕС. Глав Еврокомиссии также высказался за скорейшее включение в Шенгенскую зону Болгарии, Румынии и Хорватии, которые, хоть и входят в ЕС, но в "Шенгене" не состоят.

По отзывам аналитиков, Юнкер противопоставил популярной после Брекзита теории "Европы разных скоростей" план создания единой Европы, фактически на федеративной основе. Уже в ходе обсуждения речи председателя Еврокомиссии со стороны многих депутатов прозвучала критика этих планов. Очевидно, их судьба по крайней мере отчасти будет решаться уже после ухода Жана-Клода Юнкера с политической сцены: в своем выступлении он сообщил, что в 2019 году не будет претендовать на переизбрание на пост руководителя Европейской комиссии – "правительства" ЕС.