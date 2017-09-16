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Культ личности

Художник с душой хирурга. Михаил Алшибая. Часть 2. Эфир в 18:05

Кардиохирург Михаил Алшибая

Кардиохирург Михаил Алшибая в программе Леонида Велехова

В первой части передачи, посвященной знаменитому кардиохирургу и коллекционеру, шла речь о его уникальном собрании современной живописи. Во второй части Михаил Алшибая рассказывает о своем пути в медицине и об одном из главных достижений человечества в ХХ веке - операциях на открытом сердце.
Эфир в субботу в 18 часов 05 минут

Автор и ведущий - Леонид Велехов.

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