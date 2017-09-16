Художник с душой хирурга. Михаил Алшибая. Часть 2. Эфир в 18:05

Кардиохирург Михаил Алшибая в программе Леонида Велехова
В первой части передачи, посвященной знаменитому кардиохирургу и коллекционеру, шла речь о его уникальном собрании современной живописи. Во второй части Михаил Алшибая рассказывает о своем пути в медицине и об одном из главных достижений человечества в ХХ веке - операциях на открытом сердце.
Эфир в субботу в 18 часов 05 минут
Автор и ведущий - Леонид Велехов.
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