Статью эколога Бриниха исключат из списка экстремистских текстов

Суд в Адыгее отменил решение о включении в список экстремистских материалов статьи эколога Валерия Бриниха, которого ранее обвиняли в возбуждении ненависти в отношении уроженцев республики. Об этом из зала суда сообщил адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Андрей Сабинин.

7 августа дело в отношении Бриниха было прекращено за отсутствием состава преступления. Такое решение было принято по итогам экспертизы, проведенной институтом криминалистики ФСБ, эксперты которого не выявили признаков экстремизма.

Поводом для возбуждения дела в отношении председателя адыгейского республиканского отделения Всероссийского общества охраны природы Валерия Бриниха стала его статья "Молчание ягнят", опубликованная осенью 2014 года. В ней рассказывается об опасных для экологии последствиях деятельности свиноводческого комплекса в Теучежском районе Адыгеи. Учредителем компании является член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев. Статья была включена в список экстремистских материалов в декабре 2014 года.