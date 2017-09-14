В Москве и Петербурге после звонков о минировании эвакуируют людей

В Москве после анонимных сообщений о минировании эвакуированы восемь школ. Как сообщает "Интерфакс", из зданий учебных заведений вывели около девяти тысяч человек. В Санкт-Петербурге, по данным интернет-издания "Фонтанка", из-за анонимных звонков эвакуированы около уже 20 зданий, в их числе торговые центры и отели.

Анонимные звонки с утверждениями о якобы заложенных взрывных устройствах на вокзалах, в торговых центрах и учебных заведениях поступают в правоохранительные органы с 10 сентября. За это время были эвакуированы более ста тысяч человек в десятках регионов России. Ни одно из сообщений о минировании пока не подтвердилось.

Лидер движения "Христианское государство – святая Русь" Александр Калинин связал сообщения о бомбах с протестом против показа фильма Алексея Учителя "Матильда". В интервью интернет-изданию "Медуза" Калинин заявил о письме, в котором говорилось о неких людях, якобы готовых "показать кинопрокатчикам, что есть методы борьбы гораздо действеннее, чем поджоги". Калинин не назвал авторов письма. Он утверждает, что организация "Христианское государство" не имеет отношения к звонкам о минировании.

Версию "Комсомольской правды" о том, что к сообщениям о якобы заложенных взрывных устройствах могли быть причастны "Кибервойска Украины", отверг в беседе с Радио Свобода их руководитель Евгений Докукин.