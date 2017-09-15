Поэт родился в 1971 году. Много лет работал в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко в красильном цехе. Автор нескольких поэтических сборников, пишет пьесы в стихах. Лауреат престижных литературных премий. Я встретился с ним на поэтическом фестивале Meridian Czernowitz в Черновцах.

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"Представьте себе: циркулярная пила, диск с победитовыми зубьями.Это твой вызов, и только словами ты можешь пойти на эту циркулярку и её победить, задавить. Самое главное, что у меня есть такая потребность, такое ощущение, что твои слова ещё более железные и крепкие, чем зубья этой циркулярки. Когда приходит это ощущение, ты тогда идёшь, я тогда иду на неё — и побеждаю".

В Петербурге в маленькой кафешке,

Сколько мы не виделись с тех пор,

Встретился я с другом, и без спешки

Начался негромкий разговор.



Говорили о былом, о думах

За окном сгущался невский мрак,

Вдруг сказал он, я вот тут подумал

Сталин не такой уж был мудак.



Были ведь враги, они ведь были,

Были тут вредители везде.

Их не так уж много посадили,

Слишком уж раздуты цифры те.



Тишина, стаканов перезвончик,

Капля водки чистый бриллиант.

Сашка, Сашка, ты же электронщик,

Сашка, Сашка, ты же музыкант



Лепетал я глупо и ненужно,

Он сидел спокоен, духом чист,

В кабаке, похожем на психушку

Старый электронщик-сталинист.



Долог путь домой у сталиниста.

На метро, потом маршрутка два часа.

По дороге сон ему приснился,

Светлая такая полоса



По тайге глухой гуляет эхо,

Нацепивший желтые очки.

Там перед толпою бритых зеков

Он миксует разные звучки.



Страшный ритм веселый электронный,

Где полярной ночи темнота.

Да торчат ручонки из сугробов,

И глазёнки смотрят из-под льда.

Далее в передаче:

Грузинские диссиденты.

Передача о 70-80-х годах прошлого века. Это уже история, но не совсем история. Она пока не зажила, не зарубцевалась. Некоторые участники событий живы, другие умерли. Воспоминания об этом времени можно проецировать на современную Грузию, но не обязательно. Это зависит от точки зрения (слуха) слушателя. По крайней мере, вспоминать это время – время селективных репрессий и тотального конформизма – как правило, не любят. Исключение – диссиденты. Им нечего стыдиться.

«Мои любимые пластинки» с писателем Святославом Бакисом (Нью-Йорк).