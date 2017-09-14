В Москве умер Лев Нетто - участник Второй мировой войны и узник ГУЛАГа

В Москве на 93-м году жизни скончался Лев Нетто - правозащитник, активист гражданского движения, участник Второй мировой войны и узник ГУЛАГа. Об этом Радио Свобода сообщила его дочь.

Нетто родился 1 апреля 1925 года в Москве, в семье бывшего латышского стрелка, эстонца по происхождению. В 1940 году поступил в артиллерийскую школу. Призван в действующую армию в марте 1943 года, воевал в эстонской дивизии на территории Белоруссии в составе пулемётной команды. В феврале 1944 года в составе отряда диверсантов десантирован в немецком тылу в Эстонии. Скрывался в лесной местности, где его захватило подразделение русских коллаборационистов. Был передан немецкой полиции.

Нетто был отправлен на запад Германии и работал на расчистке завалов после бомбардировок. Освобождён американскими войсками. Заявил о намерении вернуться в СССР. После "фильтрации" продолжал военную службу на Западной Украине. В феврале 1948 года в Ровно арестован по доносу сослуживца. Обвинён сначала в сотрудничестве с американской разведкой, затем – в том, что якобы убил командира и по своему желанию перешёл к немцам.

Нетто пережил несколько месяцев пыточного следствия, после чего под угрозой привлечения по делу его родителей подписал требуемые показания. Судом военного трибунала был приговорен к 25 годам исправительно-трудовых лагерей и 5 годам поражения в правах.

Лев Нетто был отправлен в Красноярский пересыльный лагерь, где провел зиму 1948—1949 годов. В лагере вступил в подпольную организацию заключённых "Демократическая партия России", члены которой давали клятву "бороться за освобождение России от коммунистического ига". Переведен в Норильск, в Горлаг. Участник восстания заключенных Горлага летом 1953 года. В 1958 году реабилитирован.

В 1965 году окончил факультет приборостроения МВТУ имени Баумана и работал в Главном вычислительном центре Министерства судостроения. В 1985 году награждён Орденом Отечественной войны II степени.

В 2010 году Нетто подписал письмо ветеранов войны с протестом против планов мэрии "украсить" город портретами Сталина. Был членом партии РПР-ПАРНАС и участвовал в программах Радио Свобода.

Прощание с Львом Нетто состоится 15 сентября, в 13.00, в зале Николо-Архангельского крематория.