Кащей и Винни Пух как скрепы

Культурный код россиян мало отличается в диапазоне пяти поколений. Это показало исследование "Культурный код поколений. Коммуникационный аспект", которое провели в Московском городском педагогическом университете. Винни Пух ассоциируется с добром у ребят до 20 лет и у всех взрослых старше 30-ти. У поколения 21-30 второе место в этой номинации занимает Кот Леопольд, о котором, впрочем, вспоминают и все остальные, кроме самых старших, после 55-ти. Зато они в этот ряд включают Илью Муромца.

Взгляды отцов и детей принято противопоставлять, особенно сегодня, когда технологии развиваются так стремительно, что обремененные заботами родители не успевают о них даже узнавать. И как раз эту ситуацию университетские социологи зафиксировали довольно отчетливо: в качестве главного источника информации люди старше 55 лет назвали телевидение (они же больше других слушают и радио), тогда как их внуки (до 20-ти лет) полезные сведения черпают почти равномерно из трех источников – личное общение, книги (в том числе электронные), интернет, и заметно реже – из социальных сетей. Их родители (31-45) также на первое место поставили личную коммуникацию, затем интернет, книги, социальные сети. Если допустить, что книги у детей стоят на втором месте благодаря учебным занятиям, главные источники получения полезной информации у отцов и детей окажутся одинаковыми.

Путин ассоциируется с добром у поколения старше 55-ти

Понятно, что любой социологический опрос сопровождает множество оговорок, но, когда речь идет о возрастных изменениях, он еще требует комментария психолога. Правда, есть вещи очевидные. Путин как главное добро у поколения старше 55 лет возникает по понятным причинам – они хорошо помнят суровые советские времени и благодарны за нынешнее свое благополучие. А когда люди 46-55-ти лет в качестве главной ассоциации с добром называют Иисуса Христа, это означает, что у них появилось время подумать о смысле жизни. Психолог Елизавета Заикина объясняет это также тем, что для людей этой когорты родители уже не могут являться опорой в силу своего возраста или их утраты, поэтому они ищут поддержки в религии.

Что касается зла, то все поколения единодушны – Гитлер. Из исторических и политических деятелей здесь обязательно упоминается Сталин, Иван Грозный, возникают имена Обамы, Ленина, Ельцына, Горбачева, Навального. Однако второе место в этой категории не менее дружно россияне отдают Кащею или Бабе Яге ( у младших в эту компанию попадает еще Волан Де Морт, а у старших - Змей Горыныч). Этот факт Елизавета Заикина объясняет следующим образом:

- Во-первых, когда у людей появляются внуки, тема сказок актуализируется. И когда нас спрашивают, что для вас зло, мы берем первое, что приходит в голову. Другое объяснение - страх смерти, который усиливается в этом возрасте. Еще есть такое понятие, как старшие сверстники, то есть люди, которых мы причисляем к нашей возрастной группе, но которые старше нас в среднем на 10–15 лет. И они начинают уже выглядеть не так, как нам бы хотелось выглядеть. И тогда мы понимаем, что мы не вечные. А нам страшно быть лысыми дядьками и костлявыми тетками. И тогда мы говорим, что, нет, ребята, это – зло.

Здесь следует заметить, что Кащей Бессмертный и Баба Яга довольно редкие в современной анимации и детской литературе персонажи. Более того, в мультиках Баба Яга хотя и вредная, но помогающая герою старуха, а самого выразительного Кащея сыграл Георгий Милляр еще в советские черно-белые времена.

Не менее единодушны представители разных поколений и в вопросах доверия. На первом месте – семья, затем друзья и коллеги. Дальше возникают некоторые разногласия: соседям, наравне с коллегами, доверяют люди от 21 до 30 лет, остальные поколения соседям предпочитают лично знакомых.

Даже если сделать скидку на то, что в опросе Московского городского педагогического университета принимали участие только жители Москвы, и выборка исследования не соответствует существующей в столице пропорции возрастных групп, вывод не вызывает сомнений – поколения хранят единый культурный и этической код, без всякой государственной скрепы.

Мультики и ядерное оружие

Мария Терещенко, программный директор Большого фестиваля мультфильмов:

- Почему-то советские мультфильмы в принципе ассоциируется у людей с добром, что вообще-то полная ерунда. Объясняется такое представление тем, что эти мультфильмы рассказывают про довольно безопасный мир. Если взять весь пласт советской анимации, то, действительно, окружающий мир там добр к персонажам, как минимум - лоялен. Конечно, и там происходит что-то плохое, но вообще-то дети без всякой опаски, одни гуляют во дворе. Несовершеннолетний Дядя Федор едет в деревню и живет без родителей, с кошкой и собакой. Посмотрите кино 90-х годов или даже нынешнего времени с подобным сюжетом. Это будет фильм ужасов, если не чернуха. А в советское время представление о реальном мире было таким, что самостоятельная поездка десятилетнего мальчика в деревню казалась возможной. Поэтому фильмы советского периода, кроме некоторых работ, таких, как "Ежик в тумане" или "Сказка сказок", ассоциируются с благодушным спокойным миром, местом, где нам комфортно.

С другой стороны, детям не нравятся безопасные мультфильмы. Им нравится поострее, например, "Том и Джерри". А вот родители, в широком возрастном диапазоне от 20 до 40 лет, стали самыми агрессивными сторонниками именно советской мультипликации. Интересно, что людям от 20 до 30 лет нравится Кот Леопольд, потому что он единственный персонаж, возможно, вообще в мире, который выступает конкретно за добро.

Зачастую зритель не смотрит на то, что персонаж делает, но запоминает, что о персонаже говорят. В кадре тот может вести себя как угодно, но если вокруг говорят, какой он добрый, замечательный, то такой персонаж будет восприниматься как положительный. Именно поэтому советские мультфильмы сейчас все считают добрыми, поскольку толком никто ничего не помнит. Это удивительная вещь, и здесь огромное пространство для манипуляции.

советские мультики считают добрыми, поскольку толком никто ничего не помнит

Было много разного и в советской анимации, как и в любом пласте культуры. Например, Винни Пух и Карлсон довольно амбивалентные персонажи со сложными характерами. Винни Пух, скажем, вне всякой морали. И в этом смысле, мне кажется, он должен быть близок людям между 40 и 50, или после 50 лет, потому что для поколений, переживших как минимум два моральных слома, веселый, жизнелюбивый персонаж покажется самым лучшим. Почему, кстати, Маша ("Маша и Медведь") стала в России так дико популярна. Она оказалась героем нашего времени - человек, который просто любит жизнь, не плохой, не хороший. Сейчас это для нас самая честная позиция.

Второй момент. Сейчас западная анимация во многом приблизилась к советской. Чем дальше, тем меньше в западной мультипликации злодеев. Увидеть, чтобы кто-то кого-то убил, вообще невозможно. Просто в какой-то момент такое стало убавляться и постепенно исчезло. В детском кино тоже никто никого не убивает, в принципе. Если кому-то нужно умереть, то хороший персонаж до последнего пытается его спасти, а тот продолжает вредить.

Американские дошкольные сериалы сделались стерилизованными до невозможности. Но это произошло во всей общественной западной мысли. Мы перестали видеть людей как врагов. Не потому, что изменилась природа отношений, а потому что появилось ядерное оружие. Сейчас такого детского продукта, как "Том и Джерри", просто не может быть, разве что в Китае. Потому что мы точно знаем, что если говорить о борьбе со злом, которое находится рядом на земле, то можно спровоцировать возможность ядерной войны. Поэтому мы все время повторяем, что если кто-то находится по другую сторону баррикад, вы должны найти способ с ним помириться. Сегодня вся культура, особенно ориентированная на детей, нацелена на это.

Вне морали. Игры и сериалы

Леонид Мойжез, сотрудник Московского центра исследования видеоигр

- Традиционно сериалы были гипернишевой вещью. Снимались подростковые сериалы, четко ориентированные сериалы для домохозяек и так далее. Сейчас такое деление очень условно. Я хорошо помню, как в детстве смотрел "Остаться в живых" вместе с матерью. Тогда это был единственный, возможно, сериал, который я мог смотреть вместе с ней. Потому что все сериалы, которые смотрела она, были безумно скучны мне, а те сериалы, которые предпочитал я, не интересовали ее.

Сегодня многие обращают внимание на то, что пропали однозначные герои, и это до определенной степени верно. Тут важно различать роль человека как положительного персонажа, с точки зрения композиции сериала, и его образ как персонажа. Я, например, очень люблю Star Trek. Понятно, что в Star Trek главные герои были суперморальные. И если мы сделаем их менее моральными, они перестанут быть главными героями. Но в конечном итоге они все равно выходят к тому, чтобы сделать некий моральный поступок.

Много говорят о том, что "Игра престолов" пропагандирует моральные ценности, исходя из того, что в конечном итоге герои, на которых центрирована история, действуют честно, правильно. И даже поступкам отрицательных персонажей находится объяснение. То есть ценности остаются те же. Нам просто показывают, что нет людей, которые однозначно, каждую секунду своей жизни творят добро, и нет людей, которые каждую секунду своей жизни творят зло. Но добро и зло от этого никуда не деваются.

видеоигры, где есть мотивация поступать плохо, встречаются редко

Тот факт, что отрицательные персонажи часто становятся более популярными, чем положительные, объясняется возрастом, это естественная часть подросткового бунта. Кроме того, благодаря христианской культуре, существует некая связь между красотой и злом, поскольку есть представление о дьяволе искусителе, соблазнителе и так далее. Не на 100%, но оно всегда присутствует на периферии. Поэтому часто отрицательный персонаж бывает красивее, чем положительный. А еще считается, что зритель должен ассоциировать себя с положительным персонажем, таким же простым парнем, как он, особенно в западной традиции. Но сама идея, что люди симпатизируют злодеям, не новая. Я припоминаю, то ли в "Бронзовой птице", то ли в "Кортике" персонажи разбирали отрицательного героя, плохого комсомольца, за то, что тот любит Печорина. Когда это было написано? В 20-е, 30-е годы?

Зыбкость морали, надо сказать, не только российская проблема. Хотя в российских сериалах супергерои могут быть полусумасшедшие, травмированные, какие угодно, люди. Однако зачем-то они это делают, и мораль в конечном счете присутствует. Что касается американских сериалов, то там тоже непросто - да, говорят нам, ЦРУ за нами следит, да, полиция избивает людей в гетто, но мораль есть.

Если говорить о видеоиграх, то самые прибыльные из них - абсолютно линейны. Единственный выбор, который тебе предлагают – в кого из двоих ты будешь стрелять. В остальном ты следуешь очень простому сюжету, увы. Но в тех видеоиграх, в которых выбор все-таки есть, он, как правило, тяготеет к добру. И это даже отмечают как их минус. В ролевых же играх предлагается вилка из двух вариантов. На протяжении игры снова и снова возникает вопрос – поступить хорошо или плохо. При этом игры, в которых есть хоть какая-то мотивация поступать плохо, встречаются очень редко. Обычно еще до начала игры игрок должен решить – а пойду-ка я на злую концовку, пройду сюжет как злодей. Правда, появляется все больше игр со сложной моралью, но общий тренд остается прежним. Игра призывает к доброму поведению, как к единственно разумному, что, на мой взгляд, вполне соответствует действительности.

Стереотипы и культурный код

Татьяна Апостолова, доцент МГПУ, историк:

- Когда берешься за подобное исследование, то либо остаешься в плену у тех или иных стереотипов, либо пытаешься из них выбраться. И был главный вопрос - все-таки существует разрыв поколений или нет? Внимательно смотрели коммуникационный аспект - одни у нас каналы коммуникации или разные? Получилось, что они практически совпадают. А вот знаковая система культурного кода различается.

молодые готовы принять ценности взрослых, а вот взрослые меняться боятся

С другой стороны, ценностный аспект всех поколений очень похож. Для всех поколений, как показал опрос, очевидным злом является Сталин, особенно для людей в возрасте от 31 до 45 и после 55 лет, в меньшей степени - Иван Грозный. И это понятно. Если взять старшее поколение, то среди них есть люди, которым долго и упорно рассказывали, какое Сталин зло. Кроме того, когда мы анализируем всех персонажей в этой выборке, мы понимаем, что они несколько политизированы, есть на них налет времени или исторический, или ситуативный, и это заслуга средств массовой информации, интернета. Второй момент. Сам факт, что люди вспоминают именно этих персонажей, говорит как раз о том, что историю России они, так или иначе, знают, вопреки распространенному мнению.

Когда я анализирую ответы, связанные с доверием и семьей, я понимаю, что молодые люди, выросшие в свободной атмосфере и обстановке, больше открыты миру. И они готовы принять ценности, которые взрослые им ретранслируют. Они переработают, что-то воспримут, пойдут с этим дальше, что-то уберут. А вот взрослые уже боятся меняться. Они очень хотят быть понятыми ровно так, как они хотят, и это их подводит.

С другой стороны, мы в своем исследовании получили случайным образом в открытых вопросах замечательную мысль. Что для вас успех? Успех - такое многомерное, многозначное слово. И вдруг пишут – семья. То есть получается, что семья на сегодняшний день – это едва ли не единственная существенная скрепа, на которую мы достаточно внятно можем опереться. Получается, не так далеки сегодня поколения, как нам кажется.