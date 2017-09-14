Антидопинговые организации требуют отстранить Россию от Олимпиады

Антидопинговые агентства семнадцати стран потребовали отстранить Россию от зимних Олимпийских игр 2018 года. Участие в ней россиян "ставит под удар чистых спортсменов и будущее олимпийского движения", говорится в совместном заявлении. Его подписали, в частности, руководители Национальных организаций по борьбе с допингом (NADO) Великобритании, Соединенных Штатов и Канады.

Борцы с допингом подчеркнули, что расследование нарушений на Олимпиаде 2014 года в Сочи до сих пор не завершено, а Россия не выполняет обещания о чистоте спорта. Авторы обращения призвали Международный олимпийский комитет наказать Россию за допинговый скандал. Ранее МОК обещал до конца года завершить расследования нарушений.

В 2015 году был опубликован доклад независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В нем говорилось, что более тысячи спорстменов из России применяли запрещенные вещества, а государство и спецслужбы помогали скрывать положительные пробы. Большинство российских атлетов лиши права участвовать в международных соревнованиях, в том числе в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Российское антидопинговое агенство до сих пор не восстановило свою аккредитацию.

Бывший министр спорта, вице-премьер Виталий Мутко заявил 12 сентября, что Россия никогда не признавала и не признает существование государственной программы поддержки допинга. В ответ Всемирное антидопинговое агентство заявило, что российкие власти должны прекратить "перекладывать вину на других" и признать обман.