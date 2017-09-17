Интервенция молодых

Как малые дела могут изменить большую политику рассказывают бывшие кандидаты в Советы депутатов Москвы
Почему молодые люди хотят стать депутатами районных Советов объясняют бывшие кандидаты - студент МГИМО Данил Минаев, преподаватель математики Владислав Фоменко, студентка РАНХиГС Анастасия Попадьин, и социологи - Петр Иванов и Вера Захарова.
Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Эллис.
Первый раз в эфире в воскресенье 17 сентября, в пять часов вечера.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.