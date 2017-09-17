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Рожденные после СССР

Интервенция молодых

Как малые дела могут изменить большую политику рассказывают бывшие кандидаты в Советы депутатов Москвы

Почему молодые люди хотят стать депутатами районных Советов объясняют бывшие кандидаты - студент МГИМО Данил Минаев, преподаватель математики Владислав Фоменко, студентка РАНХиГС Анастасия Попадьин, и социологи - Петр Иванов и Вера Захарова.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Эллис.

Первый раз в эфире в воскресенье 17 сентября, в пять часов вечера.

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