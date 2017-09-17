Интервенция молодых

Почему молодые люди хотят стать депутатами районных Советов объясняют бывшие кандидаты - студент МГИМО Данил Минаев, преподаватель математики Владислав Фоменко, студентка РАНХиГС Анастасия Попадьин, и социологи - Петр Иванов и Вера Захарова.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Эллис.

Первый раз в эфире в воскресенье 17 сентября, в пять часов вечера.