На пароме между Украиной и Турцией застряли 12 мигрантов из Африки

Двенадцать мигрантов уже почти два месяца остаются запертыми в своих каютах на борту парома, который ходит между Одессой и Стамбулом. И Украина, и Турция отказываются впускать их. По словам датской компании, обслуживающей паром, мигрантов пришлось запереть из-за проявленной ими агрессии и угроз броситься за борт.

Министерство иностранных дел Дании ведет переговоры с властями Украины и Турции. Представитель украинской погранслужбы заявил, что мигранты хотели попасть из Турции в Румынию, но сели на другой паром, а документов для въезда на Украину у них нет. В Киеве настаивают, что Турция должна принять мигрантов обратно.

Фирма, которой принадлежит судно, наняла охранников и пригласила сотрудников ООН, чтобы допросить пассажиров. Удалось выяснить, что шестеро из них – марокканцы, четверо из Алжира, гражданство двух других пока не установлено. Владельцы парома утверждают, что мигранты незаметно пробрались на судно во время погрузки.

По данным Международной организации по миграции, в 2017 году более ста тысяч беженцев и мигрантов прибыли в Европу по морю. Более двух тысяч человек погибли.