Жертвами двух нападений на юге Ирака стали более 70 человек

На юге Ирака в четверг свыше 70 человек погибли, более 90-а - были ранены в результате нападений боевиков. Среди жертв - 7 иранских паломников-шиитов.

По данным полиции, сначала смертник взорвал бомбу в ресторане на западе города НасирИя, а группа боевиков стали бросать гранаты и стрелять в посетителей. Затем нападавшие сели в заминированную машину, подъехали к блокпосту и взорвали автомобиль.

Службы безопасности сообщили, что нападавших опознали как боевиков суннитской военизированного альянса "Хашед аш-Шааби", который сражается на стороне армии и полиции против экстремистов из группировки "Исламское государство" ("ИГ", запрещена в России).

Затем на одном из исламистских сайтов появилось заявление "ИГ", в котором ответственность за нападения она взяла на себя.

Иракские службы безопасности не исключают, что "ИГ", проигрывая войну в Ираке и Сирии, возвращается к своей первоначальной тактике партизанских действий. Правительственные силы Ирака при поддержке курдских отрядов и авиации США выбили боевиков-джихадистов из Мосула, где они провозгласили халифат. В Сирии повстанческие силы, объединяющие арабские и курдские подразделения, так же при поддержке американской авиации, продолжают осаду последнего оплота "ИГ" - города Ракка.