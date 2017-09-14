Евгений Касперский готов дать показания в Конгрессе США

Евгения Касперского пригласили дать показания в Конгрессе США. Об этом в четверг сообщил комитет по науке, космосу и технологиям Палаты представителей.

В электронном письме агентству Reuters, соучредитель и директор "Лаборатории Касперского" сообщил, что готов представитель все необходимые доказательства непричастности его компании ни к российским спецслужбам, ни к иным правительственным структурам, но для этого ему нужно в ускоренном порядке получить американскую визу.

13 сентября Департамент внутренней безопасности США запретил всем правительственным учреждениям использовать продукт "Лаборатории Касперского". Белый дом считает, что компания может иметь связи с российской разведкой, которая через её программы может совершать хакерские атаки на американские структуры.