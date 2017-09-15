США призывают Россию и Китай принять меры против КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Россию и Китай принять конкретные меры против Северной Коери в ответ на её последний ракетный запуск.

Москва и Пекин должны заявить о своей нетерпимости к этим безответственным действиям Пхеньяна, заявил глава Госдепартамента США. Россия использует принудительный труд граждан Северной Кореи, а Китай поставляет Пхеньяну нефть, подчеркнул Тиллерсон.

В пятницу утром Северная Корея проела новое ракетное испытание. Ракета средней дальности находилась в полете около 19 минут, преодолев расстояние в 3700 километров. Она пролетела над Японией и упала в Тихий океан примерно в двух тысячах километрах к востоку от острова Хоккайдо.

Накануне Пхеньян пригрозил "потопить" Японию, а также "ввергнуть Америку во тьму и превратить в груду пепла". Угрозам предшествовало принятие Советом Безопасности ООН нового пакета экономических санкций против КНДР в ответ на испытание термоядерного боеприпаса.

Тем не менее, Соединенные Штаты были вынуждены существенно урезать пакет штрафных мер из-за сопротивления со стороны России и Китая. В Москве и Пекине утверждают, что предлагаемое Вашингтоном полное эмбарго на поставки нефти КНДР и аналогичные суровые меры являются контрпродуктивными и угрожают еще больше дестабилизировать обстановку на Корейском полуострове.

Совет Безопасности ООН в пятницу соберется на экстренные консультации после ракетного запуска КНДР. О созыве совещания попросили США, Южная Корея и Япония, сообщает Reuters.