Наталья Синдеева получила премию за вклад в защиту свободы СМИ

Генеральный директор российского телеканала "Дождь" Наталья Синдеева получила германскую премию в области СМИ "M100 Media Award". Церемония награждения состоялась в четверг в Постдаме. Об этом сообщает "Немецкая волна".

Главный редактор немецкой газеты Bild Танит Кох сказала, что канал "Дождь" можно описать тремя словами : это другая Россия. Она рьяная, либеральная, креативная и критичная.

Представитель министерства иностранных дел Вальтер Линднер отметил мужество Натальи Синдеевой и добавил, что Германия должна поддерживать таких людей.

Премия "M100 Media Award" присуждается за вклад в защиту свободы СМИ и свободы слова, а также в укрепление демократических принципов. Ее лауреатами ранее становились журнал Charlie Hebdo, основатель организации "Врачи без границ" Бернар Кушнер, бывший министр иностранных дел Германии Ганс-Дитрих Геншер .