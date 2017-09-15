На станции метро в Лондоне произошел взрыв

На станции лондонского метро "Парсонс-Грин" произошел взрыв. Несколько человек получили ожоги лица. На месте происшествия дежурят врачи. Движение на этом участке метро перекрыто.
Как сообщает телеканал "Би-Би-Си", в вагоне поезда взорвался пластиковый контейнер, который оставили в сумке из супермаркета. Других подробностей инцидента пока нет. Полиция ведёт расследование.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.