Добро с кулаками и битой

У дома, где жил Борис Немцов, разыгралась драка. Адвокат Илья Новиков решил разобраться с активистом движения SERB Гошей Тарасевичем - тот уже срывал памятную табличку Немцову, а в этот раз сорвал прикреплённую к стене фотографию.

Илья Новиков:

К дому на Малой Ордынке я приехал, чтобы встретиться с Сергеем Марковым. Накануне мы договорились, что я буду представлять его о порче Тарасевичем и Брумелем мемориальной таблички на доме Бориса Немцова. Разговор должен был быть коротким, никто из нас не ожидал встретить тех двоих на месте. Но они там были. Пока я ждал Сергея, Тарасевич с Брумелем ходили возле дома и снимали какое-то свое видео. Они стояли возле мемориала, который устроили соседи в память о Борисе – цветы, и несколько плакатов . Потом Тарасевич демонстративно на камеру сорвал со стены фотографию Немцова, и все стало развиваться очень быстро. Помня о том, кто такой Тарасевич, я для острастки взял из машины бейсбольную биту, подошел к Тарасевичу и велел ему отдать мне фото. Он скомкал фотографию, оттолкнул меня, и стал вырывать у меня биту. В этот момент к нам подбежал Сергей. Все это время нас снимали Брумель и случайный прохожий, парень по имени Евгений. Вся стычка продолжалась меньше минуты. К ее концу на месте появились патрульные из туристической полиции. Следующие несколько часов у нас ушли на оформление заявлений и формальное освидетельствование в травмпункте. Тарасевич все время кричал, что на него напал Правый сектор с криками «Слава Украине!», а Брумель с восторгом повторял, что я тот адвокат, который защищает украинцев. Но в целом на этом все закончилось. Когда через полтора часа мы с полицейскими вернулись из больницы, Тарасевич все еще ходил по дежурной части ОВД и просил, чтобы ему дали направление на освидетельствование. Он может попробовать изобразить, что сильно пострадал, но на обоих видео видно, что это не так.

* * *

В целом мне жаль, что я, как следовало бы адвокату, не остался на расстоянии от конфликта, но когда у меня на глазах порвали фото Немцова, я не смог сдержаться. Надеюсь, коллеги меня поймут.

Хотя на видео очень сложно понять, чья взяла, социальные сети безоговорочно отдали победу Новикову.

Александр Сотник:

Илья, ты - молодец. Ты сделал то, о чем мечтают многие. Сделал это первым.

Ольга Рощина:

Баттл "Человек и насекомое".

В роли насекомого - актер-неудачник, главный копрофил столицы, провокатор и скотина.

Наталья Грановская:

адвокат Новиков - мой герой!

потому что человек

Ольга Деркач:

Баттл Илья Новиков - Гнойный ... (вычеркнуто цензурой) собрал больше просмотров, чем тотсамыйбаттл.

И знаете, почему?

Илья дал убедительный ответ на классический вопрос.

Что делать с плохими людьми, чтобы они не портили жизнь хорошим?

С Шариковыми не дискутируют.

Серж Митрофанов:

Когда адвокат не может остаться в стороне.

В этом все дело: можно сколько угодно рассуждать о праве, а в конце концов придется взять биту

Даша Постнова:

Настроение вчера было сделано на весь вечер. Обнаружила у себя новую слабость: отважные мужчины в костюмах с битами в руках.

Елена Дворяшина:

Герой дня, чё уж там. Чтобы адвокат вот так, врукопашную схватился с гэбэшной шестёркой, ублюдочным Тарасевичем, понимая всю ответственность и возможные последствия.. Какой же он умница! А я этому уроду только на ходу фак в рожу ткнула и сказала пару ласковых.

Ольга Соболева:

Эх, побольше бы таких как Новиков! Глядишь, и изменилось бы что-то в стране...

Юлия Лурье-Шевченко:

в следующий раз позовите меня дать в морду мерзавцу антисемиту Брумелю. я житель этого же микрорайона и как и каждый житель района мечтаю дать ему в морду по хорошему поводу

Илья Барабанов:

Соберём батальон, Новикова возьмём комбатом))

Полина Немировская:

Кто облил Навального зелёнкой? Кто спер табличку памяти Немцова? Кто торчал позавчера под нашей дверью с надутыми презервативами? Кто проживает на дне океана? И кто бросился на нашего дорогого Илью Новикова с кулаками и получил отпор? Это всё — безумец Гоша Тарасевич из SERB!

История прекрасна со всех сторон.

Во-первых, Сергей Бадамшин теперь не просто адвокат, а адвокат адвоката.

Во-вторых, обиженное чмо Тарасевич, шепеляво жалующийся, что у бедняжки бок болит. Зелёнкой издалека в людей кидаться у него ничего не заболело, а как чуть ближе подошёл, так всё. (Отдельный вопрос, почему теперь приходится бросаться на людей голыми руками — на зеленку бюджет больше не дают? Могу оказать помощь в написании заявки на грант, но после того, как табличку Немцова на место прибьют).

В-третьих, на видео можно сколько угодно лить свои крокодиловы слёзы, а мы все знаем, что у Тарасовича почему-то монополия на насилие. То есть можно что угодно и ничего за это не бывает. А такое есть только у государства. Можно предположить, что Гоша Тарасевич — это такой российский Голем. А можно пойти другим путём и попробовать привлечь мерзавца к ответственности. Чем и займёмся.

Не мы первые, не мы последние, а всё-таки приятно.

Некоторые из аплодирующих Новикову при этом недовольны журналистами. Якобы нельзя случившееся называть дракой.

Аркадий Бабченко:

Коллеги, ваши заголовки "Адвокат Илья Новиков подрался с активистом SERB Гошей Тарасевичем" - противны чуть более, чем полностью. Это вызывает тошноту. От ваших успехов в искусстве быть посторонним. От ваших усилий во что бы то ни стало остаться "над схваткой". Во всем. Даже в такой мелочи. Вы жалки, когда это пишете, жалки, когда ставите Илью Новикова и это тело на одну доску - адвокат и активист, ну, междусобойчик такой - жалки, когда употребляете идиотский термин "подрался" - дерутся в детском саду или в кабаке, а это было вандальное нападение на мемориал Немцова, которое Новиков отразил, или вступился, или защитил, или дал отпор - жалки, когда предаете свою профессию, переставая называть вещи своими именами, жалки, когда предаете свое достоинство, отказываясь от вынесения моральной оценки нравственному деграданту, подонку и ублюдку. Неужели вы этого не чувствуете?

Это примерно то же самое, что написать "Украина подралась с Россией".

Роман Попков:

Я конечно охреневаю от новостных служб наших прогрессивных российских медиа. Описывают драку между адвокатом Новиковым и <дегенератом> из SERB Тарасевичем с такой <блин> высокопрофессиональной непредвзятостью, что просто горжусь и готов расцеловать их холодные журналистские носы. Доводы обеих сторон приведены, красота. Складывается ощущение, что мужчины вот просто повздорили из-за юридических аспектов вывешивания плакатов и табличек. Ну вот чуть ли не по вопросам урбанистики и благоустройства повздорили.

А нельзя ли в бэке несколькими предложениями указывать, чем известны SERB и лично Тарасевич? Упомянуть, что это группировка, постоянно занимающаяся уличными провокациями, осуществляющая нападения на активистов, на публичные мероприятия, портящая чужое имущество. Это как раз важно для полного описания сегодняшней ситуации, для понимания этой ситуации.

Не все, кстати, согласны, что Новикову вообще стоило ввязываться.

Аня Куркина:

Тарасевичу нечего жрать, не на что пить.Он бродит возле стеночки, дежурит , чтобы привлечь чье то внимание. Потом пострадает , денюшку кто нить отслюнявит, может быть.Но тема Серба всем уже надоела ,подают на бедность и то плохо. И тут Новиков со своей битой подогревает ее.Зачем? Выглядить д,Артаньяном и ловить вздохи дам? Теперь на этом углу будут дежурить три придурка вместо одного.И каждый день можно устраивать эпичную битву добра со злом. Только к Немцову это отношение не имеет.

Николай Данилов:

История про адвоката Новикова с бейсбольной битой и неприятного Тарасевича, ведущего себя как последний кусок говна, - она гораздо больше того, чем кажется сначала.

Вы говорили: Матильда, радикализация - ну вот, распишитесь, держите и радикализацию сразу, и Матильду. Просто у нас такая вот Матильда. Какие мы, такая у нас и Матильда.

И эта история - она как раз про оскорбление чувств верующих, конечно же. Просто покойный Немцов - ближе покойного Романова. Ну, так бывает. Тоже, если разобраться, - святой, в общем-то, человек.

И вот так выглядит как раз следующая стадия радикализации, на ступень выше: это когда уже не неприятный ушлепок с кулаками доебывается до дежурящего у мемориала волонтера, а когда адвокат не может справиться с внутренними переживаниями, берется за бейсбольную биту и направляется к неприятному ушлепку.

И ключевое отличие здесь в том, что Новиков - исключительно умный чувак, фантастически умный, очень крутой, абсолютно состоявшийся и умеющий сохранять ледяное спокойствие. Это отличие - самое заметное и, на мой взгляд, самое пугающее. Потому что когда нормальные и приятные чуваки берутся за биты - это значит, что ситуация обострилась на порядок.

Новиков - хороший и приятный, Тарасевич - неприятный и нехороший. Личные мои симпатии - целиком и полностью на стороне Новикова. Если Новикову надо будет подавать патроны - я готов.

Но: откройте комментарии к любому посту про эту историю и пробегитесь по ним взглядом еще раз.

Вы говорили о православном джихаде - так вот он самый, ребята, по модулю.

И даже чуть порадикальнее будет, пожалуй.

Но только он уже не православный.