Кремль: Москва не откажется от гуманитарной помощи для Донбасса

Россия "никогда" не откажется от поставок гуманитарной помощи жителям Донбасса, находящегося под контролем вооруженных сепаратистов, заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Он не смог ответить на вопрос о затратах на поставку гуманитарной помощи на восток Украины.

Ранее в пятницу издание РБК со ссылкой на федеральных чиновников сообщило, что Министерство финансов получило распоряжение исключить затраты на помощь Донбассу из проекта бюджетов на 2018–2020 годы. Эти средства якобы предполагалось перенаправить на некие "проекты" в Калининграде и аннексированном Крыму.

Российские власти не называют суммы затрат на гуманитарную помощь жителям Донбасса. По данным МЧС, объем грузов, доставленных туда, составляет примерно 70 тысяч тонн. В ведомстве не назвали источник финансирования закупок. Официальный Киев неоднократно обвинял Москву в поставках сепаратистам вооружения и оказании им военной помощи.