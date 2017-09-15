Россия, Турция и Иран согласовали зоны "деэскалации" в Сирии. Режим прекращения огня там должен соблюдаться в течение шести месяцев, но срок может быть продлен.

Как говорится в совместном заявлении, принятом в ходе очередного раунда переговоров по Сирии в Астане (Казахстан), зоны полностью или частично охватывают район Восточная Гута в северной части провинции Дамаск и провинции Идлиб, Хомс, Латакия, Алеппо и Хама.

По неподтвержденным данным турецких СМИ, зона в Идлибе (где часть районов контролируют повстанцы под командованием "Фронта ан-Нусра", отколовшегося от "Аль-Каиды") будет поделена на три части: турецкие подразделения и отряды сирийской умеренной оппозиции будут контролировать северо-западные районы, сирийские правительственные силы и иранские отряды – юго-восток, а российские силы – территорию между указанными районами.

Россия, Турция и Иран являются спонсорами переговоров по Сирии в Астане, которые проходят отдельно от межсирийских переговоров в Женеве при посредничестве ООН.