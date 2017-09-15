Националисты призывают провести акцию в защиту башкирского языка

В столице Башкортостана Уфе 16 сентября состоится акция в защиту преподавания национального языка в школах.

Как сообщается на страничке националистической группы "Башкорт" в социальной сети "ВКонтакте", в ответ на запрос о митинге 16 сентября в центре Уфы городские власти рекомендовали провести акцию 24 сентября и в отдалённом районе. Активисты заявили, что и без разрешения властей митинг состоится в субботу на центральной площади.

Перед началом этого учебного года родителей школьников впервые попросили ответить на вопрос, хотят ли они, чтобы их ребёнок изучал башкирский язык. 14 сентября глава Башкортостана Рустем Хамитов заявил, что 75 процентов родителей согласились на это.

Новая практика была введена после того, как в августе президент Владимир Путин отдал распоряжение генеральной прокуратуре проверить соблюдение прав граждан на добровольное изучение неродного языка.

После этого в национальных республиках многие родители стали писать в школы заявления об отказе от обязательного изучения местного языка своими детьми.

7 сентября министерство образования Татарстана заявило, что такая ситуация противоречит федеральным и региональным законам.

14 сентября Совет старейшин Чувашии осудил заявление Путина, назвав очередной атакой на языки народностей Российской Федерации.

Ранее во всех школах национальных республик в обязательном порядке изучались оба официальных языка - русский и национальный.

