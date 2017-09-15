Руководство "Роза Хутор" запретило тренировки детей-инвалидов

Руководство курорта "Роза Хутор" запретило проводить на его территории лыжные тренировки для детей-инвалидов. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор центра адаптивной физкультуры "Энергия жизни" Андрей Баталов.

По его словам, такое решение объяснили тем, что тренировки якобы "вредят репутации курорта". Центр обязали до конца сентября освободить помещение, за которое регулярно вносилась плата, пишет Баталов.

В руководстве "Роза Хутор", в свою очередь, утверждают, что центр "Энергия жизни" два года использовал при работе с детьми-инвалидами "несертифицированную методику". В пресс-службе курорта также заявили, что одно помещение предоставлялось для занятий бесплатно, а второе - за "символическую плату".