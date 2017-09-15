ЕСПЧ принял жалобы на блокировки "Каспаров.ру" и "Грани.ру"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобы на блокировку в России сайтов "Каспаров.ру", "Грани.ру", "Роскомсвобода" и еще нескольких ресурсов. Об этом в пятницу сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, несколько жалоб на действия российских надзорных органов – включая блокировку порталов "ЕЖ.ру" и Worldview of Russian Civilization – были объединены в одно производство. В публикации подчеркивается, что ЕСПЧ до настоящего момента почти не выносил решений по случаям ограничения доступа к информации в интернете.

Сайты "Каспаров.ру", "Грани.ру" и "ЕЖ.ру" были заблокированы в 2014 году без решения суда. Это было сделано в рамках закона, который позволяет ограничивать доступ к ресурсам с призывами к массовым беспорядкам, несогласованным акциям и экстремистской деятельности.

Адвокат международной правозащитной группы "Агора" Дамир Гайнутдинов, участвовавший в подаче жалоб в ЕСПЧ, заявил, что блокировки являются попыткой давления на оппозиционные СМИ.