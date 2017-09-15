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Вице-спикер Госдумы извинился за высказывание о девочке без рук

Игорь Лебедев (справа) и Жириновский с супругой

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев принес извинения за свое высказывание о девочке без рук, которой, по мнению политика, лучше было "не появляться на свет". Он написал у себя в Твиттере, что встретился с матерью ребенка-инвалида.

11 сентября Лебедев – сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского – прокомментировал в Твиттере видеозапись с двухлетней приемной дочерью Эльмиры Кнутсен. Вице-спикер написал: "Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мученик, а не жизнь?! Современная медицина определяет патологию заранее".

Комментарий Лебедева вызвал резкую критику в СМИ и социальных сетях. Уполномоченный по правам ребенка Подмосковья направила жалобу в комиссию Госдумы по этике. Жириновский заступился за сына, заявив, что из-за "патологий" человечество может "рухнуть". Сам Лебедев изначально отказывался приносить извинения.

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