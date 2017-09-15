Навальный встречается с избирателями в Мурманске

Оппозиционер Алексей Навальный встречается с жителями Мурманска.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода Максим Жаравин, встреча проходит в форме митинга в сквере на улице Ленинградской - в самом центре города. Сквер является своеобразным гайд-парком - для проведения здесь публичных мероприятий не требуется согласование властей.

На мероприятие пришли около 500 человек. Присутствуют и сотрудники правоохранительных органов, в том числе - в гражданской одежде, они ведут видеозапись, но мероприятию не мешают.

В четверг стало известно, что школьников мурманской гимназии №7 предостерегли от участия во встрече. Им пригрозили проблемами в будущем - вплоть до сложностей с поступлением в средние специальные и высшие учебные заведения. В пятницу директор гимназии Наталья Колтовая заявила, что никаких подобных бесед с учениками не проводилось, а появившиеся в сети аудиозаписи назвала провокацией.

Алексей Навальный намерен баллотироваться в президенты на выборах 2018 года. Мурманск стал первым городом в его поездке по регионам.

