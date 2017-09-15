Культ советких шпионов. Эфир в 21:05.

В Москве в пятницу в Доме Российского исторического общества открылась выставка, посвященная советскому разведчику Киму Филби, руководителю так называемой «Кембриджской пятерки», - члены которой в 1930-1950-х годах работали в спецслужбах и МИД Великобритании, добывая важную стратегическую информацию для СССР.

О Киме Филби, его коллегах по ремеслу, их современных последователях и борьбе за светлое будущее всего человечества - победу мировой революции и господство "русского мира" - журналист Саид Бицоев, правозащитник, исследователь спецслужб Сергей Григорьянц, журналист, историк спецслужб Николай Долгополов.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.