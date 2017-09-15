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Порошенко предложил мирно вытеснить Россию из Крыма

Президент Украины Петр Порошенко (Киев, 15 сентября 2017 г.)

Президент Украины Петр Порошенко предложил странам, которые выступают против аннексии Крыма, объединить усилия, чтобы "вытеснить Россию с полуострова".

Выступая в пятницу на форуме YES-2017 ("Ялтинская европейская стратегия") в Киеве, президент подчеркнул, что речь идет об исключительно мирных действиях, и напомнил, что Генассамблея ООН признала Россию оккупантом.

Говорит президент Украины Петр Порошенко
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Как сообщает портал "Лiга.Новости", выступивший на форуме экс-спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканский политик Ньют Гингрич выразил мнение, что агрессия не обеспечит России величия, к которому она стремится, а изоляция будут нарастать и в какой-то момент станет для России невыносимой.

В ежегодной конференции в Киеве участвуют более 350 политиков, дипломатов, бизнесменов, гражданских активистов из 34 стран мира.

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