Порошенко предложил мирно вытеснить Россию из Крыма

Президент Украины Петр Порошенко предложил странам, которые выступают против аннексии Крыма, объединить усилия, чтобы "вытеснить Россию с полуострова".

Выступая в пятницу на форуме YES-2017 ("Ялтинская европейская стратегия") в Киеве, президент подчеркнул, что речь идет об исключительно мирных действиях, и напомнил, что Генассамблея ООН признала Россию оккупантом.

Как сообщает портал "Лiга.Новости", выступивший на форуме экс-спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканский политик Ньют Гингрич выразил мнение, что агрессия не обеспечит России величия, к которому она стремится, а изоляция будут нарастать и в какой-то момент станет для России невыносимой.

В ежегодной конференции в Киеве участвуют более 350 политиков, дипломатов, бизнесменов, гражданских активистов из 34 стран мира.