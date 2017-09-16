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Политика

Навальный в Мурманске

Навальный в Мурманске
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Оппозиционный лидер Алексей Навальный начал предвыборную поездку по стране. В пятницу он выступил перед своими сторонниками в Мурманске, откуда отправился в Екатеринбург.

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