Навальный в Мурманске

Скопируйте и вставьте размещенный внизу код. Код изменен согласно вашему выбору
Текст скопирван
Video size
https://www.svoboda.org/a/28738928.html
Оппозиционный лидер Алексей Навальный начал предвыборную поездку по стране. В пятницу он выступил перед своими сторонниками в Мурманске, откуда отправился в Екатеринбург.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.