Пхеньян: КНДР стремится к военному равновесию с США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР в ближайшее время завершит создание собственных ядерных сил, несмотря на введенные против страны международные санкции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По словам северокорейского лидера, Пхеньян стремится достичь военного равновесия с США.

15 сентября Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету. Она пролетела над Японией и упала в Тихий океан. Она находилась в воздухе около 19 минут, преодолев расстояние в 3700 километров. По данным южнокорейских ученых, такая ракета способна достичь американской военной базы на острове Гуам.

Совет безопасности ООН осудил очередной ракетный запуск Северной Кореи как "крайне провокационный". В совместном заявлении пятнадцати государств указано, что действия КНДР представляют угрозу не только странам региона, но и всему миру. Члены Совбеза подчеркнули необходимость отказа от ядерного оружия на Корейском полуострове. Представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия намерена присоединиться к новым санкциям, введённым 11 сентября против КНДР. При этом он призвал Северную Корею и другие заинтересованные стороны прекратить взаимные угрозы.