В Одессе после пожара в детском лагере задержали несколько человек

В Одессе по делу о пожаре в муниципальном детском лагере "Виктория", в результате которого погибли двое детей, задержаны несколько человек.

Как сообщает украинское издание "Думская.net", в здании в ночь пожара не работала пожарная сигнализация, установленная совсем недавно. При этом мэр Одессы Геннадий Труханов утверждает, что эта информация не соответствует действительности.

Чиновник отметил, что власти города также не обнаружили нарушений при строительстве лагеря.

В ночь на 16 сентября на территории лагеря "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. Двое детей погибли, один пропал без вести, еще двоих несовершеннолетних доставили в больницу. Сообщалось, что в реанимации также находится директор лагеря.