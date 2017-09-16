Алексей Навальный встретился с жителями Екатеринбурга

В Екатеринбурге завершилась встречаа Алексея Навального с горожанами. Площадь в центре города, где проходила встреча, была дополнительно огорожена, по периметру дежурили сотрудники полиции. Перед началом мероприятия участников досмотрели полицейские. Организаторы митинга раздали желающим красные таблички с названием акции и флажки с российским триколором, предупредив о запрете проносить с собой агитационные атрибуты. Акция прошла без задержаний.

Утром в субботу сотрудники полиции препятствовали разгрузке оборудования, необходимого для проведения акции. Организаторов не пускали на площадку проведения мероприятия и не давали провести монтаж оборудования. Позднее в штабе Навального подтвердили, что представитель министерства общественной безопасности в результате переговоров и перипетий, разрешил активистам собирать оборудование.

Алексей Навальный, посещающий регионы, намерен баллотироваться на президентских выборах в 2018 году. Его предвыборные штабы уже действуют в десятках городов России.