Новосибирск: обманутые дольщики требуют решения проблемы

В Новосибирске, в день всероссийской акции обманутых дольщиков, на митинг вышли более 50 человек. Как сообщает корреспондент Радио Свобода Марк Подберезин, ссылаясь на данные гражданских активистов, в Новосибирске – более пяти тысяч обманутых дольщиков. Немногочисленность мероприятия организаторы объяснили тем, что обманутые дольщики уже не верят в то, что власти могут их услышать.

Участники митинга потребовали от власти решить проблему недостоенного жилья и потребовали отставки министра строительства Новосибирской области.

Одна из организаторов митинга рассказала корреспонденту "Радио Свобода", что, по подсчетам общественного движения "Союз долгостроев Новосибирска", в регионе более 50-ти недостроенных жилых домов, горожаже ожидают своих квартир уже несколько лет. Немногочисленность мероприятия организаторы объяснили тем, что обманутые дольщики уже не верят в то, что власти могут их услышать.

В июне и июле этого года дольщики в Новосибирске дважды проводили голодовку во время протестных акций в центре города. Как видно, результатов их протесты не принесли.