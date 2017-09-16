В Уфе на митинге в защиту башкирского языка четверо задержанных

В Уфе в субботу прошел митинг в защиту башкирского языка. В мероприятии участвовали активисты национальных организаций «Башкорт», «Конгресс башкирского народа» из Уфы и других городов, а также районов республики.

Башкирские власти пытались помешать проведению мероприятия. Уфимская мэрия отказала организаторам в согласовании митинга, заявив, что в этот день все разрешенные площадки заняты и предложив перенести его на другую дату. Из республиканского министерства образования в местные администрации и школы было разослано письмо, в котором было рекомендовано устроить 16 сентября для учителей башкирского языка «методический день». За день до проведения митинга руководители «Башкорта» сообщили, что на их телефонные номера и аккаунты в соцсетях началась хакерская атака, а активистов в районах вызывают в правоохранительные органы и вручают предостережения «о недопустимости экстремистских действий». Тем не менее, на митинг пришло, по оценкам наблюдателей, около двух тысяч человек.

На митинге выступавшие требовали от властей обеспечить обязательное изучение в школах башкирского языка, как государственного и восстановить школьные часы, отводившиеся ранее на изучение башкирского языка и «незаконно сокращенные под давлением чиновников». Особое возмущение собравшихся, среди которых было много учителей башкирского языка, вызвали прокурорские проверки в школах республики на предмет добровольности изучения башкирского языка. Выступавшие утверждали, что в результате такой практики в школах началось массовое сокращение учителей башкирского языка.

Практически каждый из выступавших призывал отправить в отставку главу республики Рустэма Хамитова и министра образования Башкирии Гульназ Шафикову, которых башкирские национальные организации считают главными виновниками бедственной ситуации с башкирским языком.

Отдельным пунктом прозвучало требование «обеспечить использование башкирского языка в органах государственной власти и местного самоуправления, в государственных учреждениях и организациях наравне с русским языком».

После окончания митинга полиция попыталась задержать лидеров «Башкорта» Фаиля Алсынова и Руслана Габбасова, чтобы составить на них протокол за организацию несанкционированного публичного мероприятия, однако, их сторонники не дали полицейским этого сделать.

В минувший четверг глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что более 75% учащихся школ Башкортостана добровольно выбрали изучение башкирского в качестве государственного языка республики.

Вечером в субботу появились сообщения о задержаниях нескольких активистов в Уфе.